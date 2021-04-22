Посольство России отреагировало на решение Словакии выслать трёх дипломатов

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В посольстве России в Словакии прокомментировали решение Братиславы о высылке трёх российских дипломатов из страны. Об этом сообщил Интерфакс.
Посольство России отреагировало на решение Словакии выслать трёх дипломатов
  • Reuters

«Обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны», — отметили в дипмиссии.

В посольстве также заявили, что решение властей Словакии «трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям» между двумя странами.

В сообщении говорится, что Россия оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей. Также в посольстве заявили, что о содержании ответа проинформируют Братиславу в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры.

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