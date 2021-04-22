Посла России вновь вызвали в МИД Чехии

Российский посол в Праге Александр Змеевский вновь вызван в Министерство иностранных дел Чехии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чешская дипломатия пошла на манёвр, видимо, услышав вчерашнее наше заявление о том, что разговор будет продолжен с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи», — отметила она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что «главное, чтобы, идя на манёвр, Прага не зашла в пике».

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе со Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля.

В противном случае в Праге пригрозили приступить к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».

Захарова, комментируя данный ультиматум, сообщила, что 22 апреля «разговор с послом Чехии будет продолжен».