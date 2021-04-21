МИД России отреагировал на требование Чехии по поводу дипломатов

МИД России предложил Чехии «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО». Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, 22 апреля «разговор с послом Чехии будет продолжен».

«Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — сказала Захарова журналистам. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД Чехии в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

В противном случае Прага приступит к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».

В Кремле напомнили, что разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно.