Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море

Ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы Тихоокеанского флота провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море.

«Корабельные ударные группы, в которые вошли флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий» на полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских воздушных и береговых целей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

В частности, отмечается, что в заливе Петра Великого корабельные ударные группы провели учения по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням.

Ранее в ТОФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих.