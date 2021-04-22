Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море
- РИА Новости
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«Корабельные ударные группы, в которые вошли флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий» на полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских воздушных и береговых целей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.
В частности, отмечается, что в заливе Петра Великого корабельные ударные группы провели учения по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням.
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