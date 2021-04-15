В ТОФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих

Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Вакцина поставлена солдатам, проходящим службу на удалённых постах, таких как острова Врангеля, Матуа и Шмидта.

Только с 12 апреля более 100 человек личного состава получили инъекции второго компонента вакцины в столице Камчатского края.

Всего с начала вакцинации было привито почти 14 тыс. военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что представители Черноморского флота заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона.