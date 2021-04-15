В ТОФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих

Короткая ссылка
Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В ТОФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Вакцина поставлена солдатам, проходящим службу на удалённых постах, таких как острова Врангеля, Матуа и Шмидта.

Только с 12 апреля более 100 человек личного состава получили инъекции второго компонента вакцины в столице Камчатского края.

Всего с начала вакцинации было привито почти 14 тыс. военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что представители Черноморского флота заявили о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих Севастопольского гарнизона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить