На Камчатке прошли учения Тихоокеанского флота
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
В манёврах по сигналу тревоги приняли участие более 1 тыс. военнослужащих.
«Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей», — заявили в пресс-службе.
Ранее Nation News сообщал, что в Каспийском море прошли учения ЮВО.