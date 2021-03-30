На Камчатке прошли учения Тихоокеанского флота

На Камчатке прошли военные учения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

В манёврах по сигналу тревоги приняли участие более 1 тыс. военнослужащих.

«Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей», — заявили в пресс-службе.

Ранее Nation News сообщал, что в Каспийском море прошли учения ЮВО.