В ЕС прокомментировали ответ России на высылку дипломатов из Чехии

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал ответ России на высылку дипломатов из Чехии.
В ЕС прокомментировали ответ России на высылку дипломатов из Чехии
  • Reuters

«Евросоюз выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые её властями до сих пор, и готов поддержать её дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности. ЕС осуждает диспропорциональную реакцию и последующие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии», —  говорится в заявлении Борреля.

Ранее глава МИД Чехии в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов на свои места в посольстве, решение об этом должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.

В противном случае Прага приступит к «варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».

В Кремле напомнили, что разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно.

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