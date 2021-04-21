Вице-премьер России Борисов прибыл в Багдад
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«Вице-премьер России, председатель российской части межправительственной комиссии Россия — Ирак Юрий Борисов прибыл в международный аэропорт Багдада», — цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря МИД Ахмада ас-Саххафа.
Как отмечается, заседание межправительственной комиссии назначено на четверг в Багдаде.
Планируется встреча Борисова с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
6 апреля стало известно, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с лидером народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом.
Также в марте Министерство энергетики России сообщило, что обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.