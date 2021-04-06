Патрушев провёл встречу с лидером народного ополчения Ирака
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
«Обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи Патрушев и аль-Файяд отметили уверенное и динамичное развитие всего спектра российско-иракских связей, «что отвечает общим интересам двух стран». Также, как сообщили в аппарате СБ, подтверждена готовность к дальнейшему расширению контактов по линии советов безопасности.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ираке.