Патрушев провёл встречу с лидером народного ополчения Ирака

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с лидером народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

«Обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Патрушев и аль-Файяд отметили уверенное и динамичное развитие всего спектра российско-иракских связей, «что отвечает общим интересам двух стран». Также, как сообщили в аппарате СБ, подтверждена готовность к дальнейшему расширению контактов по линии советов безопасности.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ираке.