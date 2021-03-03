Россия и Ирак обсуждают расширение сотрудничества по нефти

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Министерство энергетики России обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.
Россия и Ирак обсуждают расширение сотрудничества по нефти
  • Reuters

Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов по итогам встречи в Москве с иракским коллегой Ихсаном Абделем Джабером.

«Сотрудничество наших компаний в Ираке продвигается успешно, и сегодня мы на переговорах обсуждали расширение взаимодействия, усиление его, снятие разногласий, которые сегодня имеются. В том числе обсуждали вопросы участия других компаний, кроме тех, которые там уже работают, которые проявляют интерес к реализации проектов в нефтегазовой сфере», — цитирует его ТАСС.

В частности, расширить инвестиции в иракские проекты намерена компания «Лукойл», работающая в Ираке с 2014 года.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что средняя цена нефти в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60 за баррель. По его словам, последние несколько месяцев наблюдается низкая волатильность — это «означает, что рынок сбалансирован».

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