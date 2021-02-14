Новак дал прогноз по ценам на нефть в 2021 году

Заместитель председателя правительства Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» дал прогноз по ценам на нефть в 2021 году.

«Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60 (за баррель. — RT)», — цитирует РИА Новости Новака.

Он также отметил, что последние несколько месяцев наблюдается низкая волатильность, это «означает, что рынок сбалансирован».

«И те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», — добавил Новак.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году.