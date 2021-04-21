В Белом доме высказались об отношениях с Россией

Представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об отношениях с Россией.

«Мы направили приглашение и продолжим поддерживать дискуссии на высоком уровне, о чём свидетельствуют переговоры советника (президента. — RT) по национальной безопасности с его российским коллегой, которые состоялись ранее на текущей неделе», — цитирует РИА Новости Псаки.

Она отметила, что саммит с участием президентов двух стран мог бы стать возможностью обсудить как области их сотрудничества, так и разногласия.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

В посольстве США в Москве сообщили, что изучают информацию о введённых Россией ответных мерах и проводят соответствующие консультации с Вашингтоном.