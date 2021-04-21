В Белом доме высказались об отношениях с Россией

Короткая ссылка
Представитель Белого дома Джен Псаки высказалась об отношениях с Россией.
В Белом доме высказались об отношениях с Россией
  • Reuters

«Мы направили приглашение и продолжим поддерживать дискуссии на высоком уровне, о чём свидетельствуют переговоры советника (президента. — RT) по национальной безопасности с его российским коллегой, которые состоялись ранее на текущей неделе», — цитирует РИА Новости Псаки.

Она отметила, что саммит с участием президентов двух стран мог бы стать возможностью обсудить как области их сотрудничества, так и разногласия.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

В посольстве США в Москве сообщили, что изучают информацию о введённых Россией ответных мерах и проводят соответствующие консультации с Вашингтоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить