Посол России прибыл в МИД Чехии

Российский посол в Праге Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии. Об этом информирует РИА Новости.

Змеевского пригласили в МИД Чехии для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов, присутствующих возле здания чешского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что новый глава МИД Чехии, который будет назначен 21 апреля, в этот же день проведёт встречу с послом России.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.