Новый глава МИД Чехии проведёт встречу с послом России

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Новый министр иностранных дел Чехии,  который будет назначен 21 апреля, в этот же день проведёт встречу с главой российского диппредставительства в стране Александром Змеевским.
Новый глава МИД Чехии проведёт встречу с послом России
  • Reuters

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Его слова приводит Idnes.cz.

По его словам, будет обсуждаться ситуация в отношениях Чехии и России.

«Реакция России была очень агрессивной, мы ничего не сделали. Мы должны отреагировать на это», — заявил он.

Он не исключил вероятности дополнительных шагов со стороны Чехии.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.

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