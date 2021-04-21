Новый глава МИД Чехии проведёт встречу с послом России
- Reuters
Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Его слова приводит Idnes.cz.
По его словам, будет обсуждаться ситуация в отношениях Чехии и России.
«Реакция России была очень агрессивной, мы ничего не сделали. Мы должны отреагировать на это», — заявил он.
Он не исключил вероятности дополнительных шагов со стороны Чехии.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.