МИД России: США замалчивают планы по развёртыванию ядерных вооружений

Соединённые Штаты замалчивают собственные планы по развёртыванию новых ядерных вооружений и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским рубежам, заявили в МИД России.

Об этом говорится в комментарии министерства в связи с опубликованным Госдепартаментом США докладом «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

В реакции МИД, в частности, говорится, что в документе отсутствует убедительная доказательная база, при этом в докладе тиражируются «откровенно ложные обвинения».

«США вновь на основе домыслов воспроизводят претензии к России о якобы сохраняющейся наступательной военно-биологической программе и нарушении тем самым Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — говорится в сообщении министерства.

При этом сами Соединённые Штаты замалчивают «тектонические сдвиги в области евробезопасности», которые вызваны «приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам», а также «собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами».

«И это в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8 апреля министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Соединённым Штатам следует модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, которая исходит от других государств.

В феврале в МИД России заявили, что российская сторона выступает категорически против концепции ограниченной ядерной войны.

Как отметили в Москве, в США «увлечённо и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.