Министр энергетики США выступила за модернизацию ядерного потенциала
- Reuters
«Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы те оставались безопасными и эффективными в использовании. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — цитирует её РИА Новости.
Она не уточнила, от каких стран исходит такая агрессия.
В феврале в МИД России заявили, что российская сторона выступает категорически против концепции ограниченной ядерной войны.
Как отметили в Москве, в США «увлечённо и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.