Министр энергетики США выступила за модернизацию ядерного потенциала

Соединённым Штатам следует модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, которая исходит от других государств, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время брифинга.

«Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы те оставались безопасными и эффективными в использовании. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — цитирует её РИА Новости.

Она не уточнила, от каких стран исходит такая агрессия.

В феврале в МИД России заявили, что российская сторона выступает категорически против концепции ограниченной ядерной войны.

Как отметили в Москве, в США «увлечённо и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.