В МИД России отвергли концепцию ограниченной ядерной войны

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона выступает категорически против концепции ограниченной ядерной войны.
В МИД России отвергли концепцию ограниченной ядерной войны
  • РИА Новости

Рябков отметил, что в США «увлечённо и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны», — заявил он.

Также замглавы МИД России заявил, что Москва категорически не согласна с попытками приписать ей «некие идеи в духе эскалации для деэскалации».

«Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в своё военное планирование», — цитирует РИА Новости его слова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Также Рябков оценил возможность восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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