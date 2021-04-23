США продолжат работу по «развитию» гражданского общества в Азербайджане

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено запустить в Азербайджане очередную программу, направленную на «укрепление» гражданского общества страны. На эти цели агентство планирует выделить до $15 млн. RT ознакомился с описанием соответствующего гранта.

В документе уточняется, что «Деятельность по содействию общественному участию» — так называется новая американская инициатива — предполагает помощь гражданам и организациям гражданского общества республики в вопросах взаимодействия друг с другом и с правительством по ряду проблем.



«Цель данной деятельности — укрепить официальные и неофициальные гражданские объединения (общественные организации), а также поддерживать и расширять их участие в содействии социальному и экономическому развитию Азербайджана, внедряя инновационные практики вовлечения в совместную работу на местном и региональном уровнях», — следует из текста.

Как отметили в USAID, с 2014 года положение дел в вопросах гражданского общества в Азербайджане ухудшилось «из-за изменений в многочисленных законах, касающихся деятельности неправительственных организаций (НПО), а также требований по регистрации НПО, грантов и доноров».

Подобная ситуация является основанием для продолжения усилий по содействию работе подобных учреждений, заявили в агентстве.

В частности, в США выразили уверенность в том, что поддержка граждан и гражданских объединений Азербайджана «для более эффективного взаимодействия с государством» поможет им внести «более весомый вклад в социально-экономическое развитие их сообществ и в совершенствование управления в зонах их влияния».

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента Соединённых Штатов выделить $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.