Макрон поедет на похороны президента Чада

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 23 апреля, прибудет в Чад, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим главой республики Идрисом Деби Итно.

«Сегодня утром на заседании Совета министров президент Франции почтил память Идриса Деби Итно. Он примет участие в церемонии прощания, которая пройдёт в Чаде в конце недели», — приводит ТАСС слова госсекретаря при премьере Франции Габриэля Атталя.

Он отметил, что Франция скорбит в связи с гибелью главы Чада, который «отличался храбростью и преданностью своей стране».

Ранее стало известно, что переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на фронте ранений. Президент Чада в минувшие выходные приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и проруководить операциями вооружённых сил, там он получил несовместимые с жизнью ранения.

В Чаде создан переходный военный совет после смерти президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем.