В Чаде заявили о смерти президента от боевых ранений

Переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на фронте ранений.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление военных Чада.

«Президент и верховный главнокомандующий Идрис Деби Итно только что скончался», — заявил официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа.

По его словам, глава государства получил не совместимое с жизнью ранение в ходе боевых действий в прошедшие выходные дни. Он отметил, что президент лично руководил операцией по уничтожению повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Также во вторник избирательная комиссия Чада объявила, что бессменно возглавляющий страну с 1990 года Идрис Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выборах и переизбрался на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших.

В марте 2020 года сообщалось, что не менее 92 военнослужащих армии Чада погибли в результате нападения боевиков террористической группировки.