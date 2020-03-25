Более 90 военнослужащих армии Чада погибли при атаке боевиков

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Не менее 92 военнослужащих армии Чада погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко харам»*. Об этом сообщил президент страны Идрисс Деби Итноико.

«92 солдата армии Чада убиты в результате атаки «Боко Харам», заявил президент», — сообщает AFP в Twitter.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за ракетную атаку в Кабуле во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ.

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