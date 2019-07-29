В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля.
Президент Нигерии Муххамаду Бухари осудил акцию боевиков и приказал военным страны начать патрулирование с воздуха, а также провести наземную операцию по поиску нападавших.
В сентябре 2018 года, в результате атаки боевиков «Боко Харам» погибли 30 военнослужащих армии Нигерии.
* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.