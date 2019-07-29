В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.

Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля. 

Президент Нигерии Муххамаду Бухари осудил акцию боевиков и приказал военным страны начать патрулирование с воздуха, а также провести наземную операцию по поиску нападавших. 

В сентябре 2018 года, в результате атаки боевиков «Боко Харам» погибли 30 военнослужащих армии Нигерии. 

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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