В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.

Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля. Президент Нигерии Муххамаду Бухари осудил акцию боевиков и приказал военным страны начать патрулирование с воздуха, а также провести наземную операцию по поиску нападавших. В сентябре 2018 года, в результате атаки боевиков «Боко Харам» погибли 30 военнослужащих армии Нигерии. * «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.