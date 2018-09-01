СМИ: В результате атаки боевиков «Боко харам» в Нигерии погибли 30 военнослужащих страны

Жертвами столкновения между боевиками радикальной исламистской группировки «Боко харам»* и военнослужащими Нигерии на северо-востоке страны стали 30 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в военных кругах.

Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от границы с Нигером.

#BREAKING At least 30 Nigerian soldiers killed by Boko Haram: military sources pic.twitter.com/ldWYcjIY0W — AFP news agency (@AFP) 1 сентября 2018 г.

В июле стало известно, что в результате нападения боевиков «Боко харам» на один из контрольно-пропускных пунктов Нигерии погибли 11 человек.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.