СМИ: В результате атаки боевиков «Боко харам» в Нигерии погибли 30 военнослужащих страны
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в военных кругах.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от границы с Нигером.
#BREAKING At least 30 Nigerian soldiers killed by Boko Haram: military sources pic.twitter.com/ldWYcjIY0W— AFP news agency (@AFP) 1 сентября 2018 г.
В июле стало известно, что в результате нападения боевиков «Боко харам» на один из контрольно-пропускных пунктов Нигерии погибли 11 человек.
* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.