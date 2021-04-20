Сын погибшего президента Чада возглавил переходный совет страны

Переходный военный совет учреждён в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем, сообщает AFP.

В ближайшее время военные намерены обнародовать хартию переходного периода.

В связи с кончиной президента в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. В стране введён комендантский час.

Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны «до дальнейшего распоряжения».

Ранее стало известно, что переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на фронте ранений.

По данным источника РИА Новости, президент Чада приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и руководить операциями вооружённых сил.