В Китае прививку от коронавируса получили около 200 млн человек
- Reuters
«По данным на настоящий момент, в общей сложности в Китае было сделано около 200 млн прививок от коронавируса нового типа», — цитирует ТАСС Фэна.
Вакцинация для приоритетных групп населения началась в Китае 15 декабря 2020 года.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год.
Также Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.