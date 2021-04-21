В Китае прививку от коронавируса получили около 200 млн человек

Китайские медики в ходе массовой вакцинации населения сделали около 200 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По данным на настоящий момент, в общей сложности в Китае было сделано около 200 млн прививок от коронавируса нового типа», — цитирует ТАСС Фэна.

Вакцинация для приоритетных групп населения началась в Китае 15 декабря 2020 года.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год.

Также Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.