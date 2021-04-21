В Китае прививку от коронавируса получили около 200 млн человек

Короткая ссылка
Китайские медики в ходе массовой вакцинации населения сделали около 200 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.
В Китае прививку от коронавируса получили около 200 млн человек
  • Reuters

«По данным на настоящий момент, в общей сложности в Китае было сделано около 200 млн прививок от коронавируса нового типа», — цитирует ТАСС Фэна.

Вакцинация для приоритетных групп населения началась в Китае 15 декабря 2020 года. 

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год.

Также Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить