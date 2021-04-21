Байден переговорил по телефону с братом Флойда после вердикта суда
- Reuters
Запись беседы опубликовал в своём Twitter-аккаунте адвокат семьи Флойда Бен Крамп.
«Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», — цитирует ТАСС слова Байдена о приговоре.
По словам американского лидера, «это первый шаг в борьбе против системного расизма» в стране. Харрис, в свою очередь, отметила «храбрость и преданность» семьи Флойда.
Ранее суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Окончательный приговор Шовину будет вынесен примерно через восемь недель.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.