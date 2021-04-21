Байден переговорил по телефону с братом Флойда после вердикта суда

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис переговорили по телефону с братом Джорджа Флойда после вынесения судебного вердикта по делу об убийстве.

Запись беседы опубликовал в своём Twitter-аккаунте адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

«Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», — цитирует ТАСС слова Байдена о приговоре.

По словам американского лидера, «это первый шаг в борьбе против системного расизма» в стране. Харрис, в свою очередь, отметила «храбрость и преданность» семьи Флойда.

Ранее суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Окончательный приговор Шовину будет вынесен примерно через восемь недель.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.





