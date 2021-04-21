Адвокат семьи Флойда оценил вердикт экс-полицейскому

Адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, прокомментировал решение присяжных признать экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Виновен! Трудно заработанное правосудие наконец-то пришло к семье Джорджа Флойда. Этот вердикт является поворотным моментом в истории и ясно указывает на необходимость привлечения к ответственности правоохранительных органов», — написал он.

Вместе с этим он поблагодарил генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона и его команду за приверженность правосудию.

Ранее суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве Флойда.

Окончательный приговор Шовину будет вынесен примерно через восемь недель.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.