Глава МИД Турции намерен посетить Россию по вопросу возобновления полётов

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после нормализации в стране ситуации с коронавирусом намерен посетить Россию и обсудить возможное возобновление авиасообщения между государствами.
Глава МИД Турции намерен посетить Россию по вопросу возобновления полётов
  • Reuters

«Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полёты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Habertürk.

Чавушоглу отметил, что в ближайшее время планируется визит в Турцию российской делегации, которая оценит безопасность в сфере туризма.

«Потом мы поедем с министром туризма в Россию — но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана», — добавил турецкий министр.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Также на этот период приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить