Глава МИД Турции намерен посетить Россию по вопросу возобновления полётов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после нормализации в стране ситуации с коронавирусом намерен посетить Россию и обсудить возможное возобновление авиасообщения между государствами.

«Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полёты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Habertürk.

Чавушоглу отметил, что в ближайшее время планируется визит в Турцию российской делегации, которая оценит безопасность в сфере туризма.

«Потом мы поедем с министром туризма в Россию — но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана», — добавил турецкий министр.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Также на этот период приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.