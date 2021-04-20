Еврокомиссия приветствовала заявление EMA о вакцине Johnson & Johnson

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о том, что тромбоз является редким побочным эффектом вакцины Johnson & Johnson.

«Я приветствую объявление ЕМА о безопасности вакцины Johnson & Johnson», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter.

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.



This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2021

По её словам, это хорошая новость для развёртывания кампании по вакцинации в Евросоюзе.

Ранее ЕМА рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, разработанной Johnson & Johnson.