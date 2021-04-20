Еврокомиссия приветствовала заявление EMA о вакцине Johnson & Johnson

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о том, что тромбоз является редким побочным эффектом вакцины Johnson & Johnson.
Еврокомиссия приветствовала заявление EMA о вакцине Johnson & Johnson
  • Reuters

«Я приветствую объявление ЕМА о безопасности вакцины Johnson & Johnson», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter.

По её словам, это хорошая новость для развёртывания кампании по вакцинации в Евросоюзе.

Ранее ЕМА рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, разработанной Johnson & Johnson.

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