В EMA рекомендовали добавить данные о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, разработанной Johnson & Johnson.

Отмечается, что образование тромбов является очень редким побочным эффектом вакцины.

«Все случаи заболевания имели место у людей в возрасте до 60 лет в течение трёх недель после вакцинации, большинство — у женщин», — говорится в сообщении.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.