В EMA рекомендовали добавить данные о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, разработанной Johnson & Johnson.
В EMA рекомендовали добавить данные о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson
  • Reuters

Отмечается, что образование тромбов является очень редким побочным эффектом вакцины.

«Все случаи заболевания имели место у людей в возрасте до 60 лет в течение трёх недель после вакцинации, большинство — у женщин», —  говорится в сообщении.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

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