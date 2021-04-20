В EMA рекомендовали добавить данные о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson
- Reuters
Отмечается, что образование тромбов является очень редким побочным эффектом вакцины.
«Все случаи заболевания имели место у людей в возрасте до 60 лет в течение трёх недель после вакцинации, большинство — у женщин», — говорится в сообщении.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.