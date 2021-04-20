Посольство России оценило ситуацию в Чаде

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Обстановка в Чаде после гибели президента страны Идриса Деби «спокойно-тревожная», сообщили в посольстве России в Нджамене.
Посольство России оценило ситуацию в Чаде
  • Reuters

«Обстановка в стране спокойно-тревожная, вопрос об эвакуации российских граждан пока не стоит», — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

Отмечается, что граждане России пока не обращались с просьбами об эвакуации.

Посольство продолжает работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на фронте ранений.

По данным источника РИА Новости, президент Чада приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и руководить операциями вооружённых сил.

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