Оперштаб оценил возможность возобновления авиасообщения с курортами Египта

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оценили возможность возобновления авиасообщения с курортами Египта.

«В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, «если такое решение будет принято, о нём будет сообщено дополнительно».

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время.

Также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.

Как отметила Ломидзе, единственная легальная возможность поехать на курорты Египта сейчас — воспользоваться прямым рейсом до Каира, а оттуда доехать до туристического района наземным способом.