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В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом
  • Pixabay

«Как только будут объявлены сроки, конечно, время возобновления чартерных рейсов и полноценного развёртывания чартерных полётных программ будет напрямую зависеть от допусков, которые будет давать Росавиация», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если это будет сделано оперативно, то туроператорам потребуется две-три недели, чтобы сформировать программы и запустить продажи.

Как отметила Ломидзе, единственная легальная возможность поехать на курорты Египта сейчас — воспользоваться прямым рейсом до Каира, а оттуда доехать до туристического района наземным способом.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.

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