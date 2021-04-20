В МИД России оценили возможность открытия чартеров на курорты Египта

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время.

«Всё идёт по плану, думаю, что скоро объявят. Это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически всё уже предрешено», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.

Как отметила Ломидзе, единственная легальная возможность поехать на курорты Египта сейчас — воспользоваться прямым рейсом до Каира, а оттуда доехать до туристического района наземным способом.