В МИД России оценили возможность открытия чартеров на курорты Египта
- © Файед Эль-Гезири
- РИА Новости
«Всё идёт по плану, думаю, что скоро объявят. Это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически всё уже предрешено», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.
Как отметила Ломидзе, единственная легальная возможность поехать на курорты Египта сейчас — воспользоваться прямым рейсом до Каира, а оттуда доехать до туристического района наземным способом.