Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата
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Как отмечается, 20 апреля посол Атанас Крыстин был приглашён в министерство, где ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата первых секретарей консульской службы и службы по торгово-экономическим вопросам.
«Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.
22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш «не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».