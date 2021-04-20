Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата

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Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата, сообщила пресс-служба российского МИД.
Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата
  • © Посольство РФ в Болгарии

Как отмечается, 20 апреля посол Атанас Крыстин был приглашён в министерство, где ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата первых секретарей консульской службы и службы по торгово-экономическим вопросам.

«Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш «не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».

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