Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата

Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата, сообщила пресс-служба российского МИД.

Как отмечается, 20 апреля посол Атанас Крыстин был приглашён в министерство, где ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата первых секретарей консульской службы и службы по торгово-экономическим вопросам.

«Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш «не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».