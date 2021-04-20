В «Турпомощи» оценили намерение Италии возобновить летом приём туристов из России

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Полина Полетаева
Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о планах страны восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса приём туристов из-за рубежа, в том числе из России.
В «Турпомощи» оценили намерение Италии возобновить летом приём туристов из России
  • Reuters

«Радует подобное высказывание. Потому что такие страны, как Италия, где много в экономике ориентировано на туризм, прекрасно понимают, что восстановление туристической отрасли (в том числе и через приглашение россиян) — это один из тех моментов, которые могут позволить отрасли в перспективе держаться на плаву», — заявил Осауленко.

Он также напомнил, что сегодня в России ситуация с коронавирусом взята под контроль, идёт массовая вакцинация.

«Понятно, что сегодня очень многие страны проявляют интерес к российским туристам. Это не означает, что открываются границы, но это, так сказать, протокол намерений. Если ты сегодня об этом не заявишь, то завтра ты можешь заявлять хоть каждый час, но потоки могут сформироваться не в твою пользу», — добавил эксперт.

Ранее Терраччано заявил, что Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса приём туристов из-за рубежа, в том числе из России.

В Ассоциации туроператоров России ранее также заявили, что власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников.

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