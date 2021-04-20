Посол: Италия намерена летом возобновить приём туристов из России

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса приём туристов из-за рубежа, в том числе из России.
Посол: Италия намерена летом возобновить приём туристов из России
  • Reuters

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток всё-таки будет возобновлён», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников.

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