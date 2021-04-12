В АТОР заявили о готовности Италии открыть туристический сезон 2 июня

Власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что туристическая деятельность в Италии может возобновиться в памятную для страны дату — День Республики, который отмечается 2 июня.

Гаравалья отметил, что к базовым условиям приёма иностранных туристов относятся: прохождение полной вакцинации от коронавируса и наличие соответствующих сертификатов, а также предъявление отрицательного результата теста на COVID-19.

«В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния», — сообщил министр.

До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих из стран Евросоюза ожидает пятидневный карантин и ПЦР-тестирование на коронавирус, туристам из большинства стран за пределами ЕС нужно будет соблюсти 15-дневную изоляцию и сдать анализ на COVID-19. Туристические визы в Италию в России пока не выдаются.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил о готовности на национальном уровне принять решение о применении российского препарата «Спутник V», если он не будет одобрен EMA.