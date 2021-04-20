Рябков высказался о возможной встрече Путина и Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что «этот вопрос поставлен американской стороной».

«Мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой, то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло», — сообщил замминистра.

Рябков добавил, что «вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США».

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.