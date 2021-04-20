В ЕК назвали возможную дату поступления вакцины «Спутник V» в страны ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) будет доступна в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара, опубликованное французской газетой «Фигаро».

«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», — сказал Бретон.

Он также отметил, что «как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией».

Ранее еврокомиссар оценил возможность применения «Спутника V» в ЕС.