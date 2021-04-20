В ЕК назвали возможную дату поступления вакцины «Спутник V» в страны ЕС
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара, опубликованное французской газетой «Фигаро».
«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», — сказал Бретон.
Он также отметил, что «как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией».
Ранее еврокомиссар оценил возможность применения «Спутника V» в ЕС.