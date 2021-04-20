В ЕК назвали возможную дату поступления вакцины «Спутник V» в страны ЕС

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) будет доступна в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.
В ЕК назвали возможную дату поступления вакцины «Спутник V» в страны ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара, опубликованное французской газетой «Фигаро».

«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», — сказал Бретон.

Он также отметил, что «как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией».

Ранее еврокомиссар оценил возможность применения «Спутника V» в ЕС.

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