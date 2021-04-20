Пентагон не владеет данными о якобы связи потерь США в Афганистане и России

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Пентагону неизвестно, есть ли конкретная связь между потерями американских войск в Афганистане и заявлениями о якобы причастности России к нападениям талибов на военных США. Об этом заявил на брифинге представитель американского Минобороны Джон Кирби.
Пентагон не владеет данными о якобы связи потерь США в Афганистане и России
  • Reuters

«Я не знаю о конкретной связи между потерями американских войск в Афганистане с этой идеей», — сказал он журналистам.

По его словам, «оценки разведсообщества были объявлены не раз».

«Имеется по крайней мере уровень уверенности от низкого до среднего, невысокая уверенность, но всё же. Это уже повод для нас быть обеспокоенными и хотеть получить больше ответов… Мы считаем, что русские должны быть более открытыми и транспарентными относительно того, насколько это правдиво», — цитирует Кирби РИА Новости.

Летом 2020 года Пентагон заявил, что не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.

Разведка США также признала недостоверными данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном»*, за убийство американских военных.

МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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