В Moody's и Fitch оценили вероятное влияние санкций США на Россию

Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили вероятные последствия новых санкций США на финансовую политику России.

Как пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Moody's, санкции, которые ограничивают покупку российских облигаций федерального займа при первичном размещении, а также риск их расширения могут повлиять на долгосрочную стратегию российского Министерства финансов.

При этом с негативным эффектом от уже введённых мер Москве удастся справиться, полагают эксперты.

Агентство не исключает, что на этом фоне будет ограничена гибкость финансирования и выбор вариантов бюджетной политики страны, хотя накопленные финансовые резервы и низкая потребность в заимствованиях «позволят справиться с возникающими негативными эффектами».

Это же станет возможным благодаря усовершенствованному инструментарию политики.

В агентстве Fitch считают, что санкции, которые затронули только первичный рынок ОФЗ, не приведут к вынужденным продажам со стороны американских организаций.

При этом новые меры США всё-таки «проверят на прочность» планирование резервных вариантов правительством и ЦБ, считают в Moody's.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях в отношении России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».

В ЦБ прокомментировали санкции, касающиеся государственного долга.