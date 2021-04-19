В Moody's и Fitch оценили вероятное влияние санкций США на Россию

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Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили вероятные последствия новых санкций США на финансовую политику России.
В Moody's и Fitch оценили вероятное влияние санкций США на Россию
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Как пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Moody's, санкции, которые ограничивают покупку российских облигаций федерального займа при первичном размещении, а также риск их расширения могут повлиять на долгосрочную стратегию российского Министерства финансов.

При этом с негативным эффектом от уже введённых мер Москве удастся справиться, полагают эксперты.

Агентство не исключает, что на этом фоне будет ограничена гибкость финансирования и выбор вариантов бюджетной политики страны, хотя накопленные финансовые резервы и низкая потребность в заимствованиях «позволят справиться с возникающими негативными эффектами».

Это же станет возможным благодаря усовершенствованному инструментарию политики.

В агентстве Fitch считают, что санкции, которые затронули только первичный рынок ОФЗ, не приведут к вынужденным продажам со стороны американских организаций.

При этом новые меры США всё-таки «проверят на прочность» планирование резервных вариантов правительством и ЦБ, считают в Moody's.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя указ американского лидера Джо Байдена о санкциях в отношении России, пояснил, что в соответствии с этим документом Министерство финансов страны «издаёт директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублёвых и нерублёвых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года».

В ЦБ прокомментировали санкции, касающиеся государственного долга.

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