В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в мире
- Reuters
«Число случаев COVID-19 растёт восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Женеве.
Гебрейесус отметил, что смертность среди пациентов с COVID-19 растёт пятую неделю подряд.
«На настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», — добавил глава ВОЗ.
Ранее комитет ВОЗ рекомендовал продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.