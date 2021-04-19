В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 растёт в мире восьмую неделю подряд. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в мире
  • Reuters

«Число случаев COVID-19 растёт восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что смертность среди пациентов с COVID-19 растёт пятую неделю подряд.

«На настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», — добавил глава ВОЗ.

Ранее комитет ВОЗ рекомендовал продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.

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