В ЕС назвали развёртывание сил России у Украины «крупнейшим в истории»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает развёртывание российских сил у границ с Украиной «крупнейшим в истории».

«Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства», — приводит ТАСС его слова.

Также Боррель заявил, что Европейский союз на данный момент не готовит новые санкции против России.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.