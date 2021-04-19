В ЕС назвали развёртывание сил России у Украины «крупнейшим в истории»
- Reuters
«Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства», — приводит ТАСС его слова.
Также Боррель заявил, что Европейский союз на данный момент не готовит новые санкции против России.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.