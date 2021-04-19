В ЕС назвали развёртывание сил России у Украины «крупнейшим в истории»

Короткая ссылка
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает развёртывание российских сил у границ с Украиной «крупнейшим в истории».
В ЕС назвали развёртывание сил России у Украины «крупнейшим в истории»
  • Reuters

«Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства», — приводит ТАСС его слова.

Также Боррель заявил, что Европейский союз на данный момент не готовит новые санкции против России.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить