Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климату
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, глава государства «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата».
В конце марта Белый дом заявил, что американский лидер Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая Путина, на саммит по климату.
В Кремле отмечали, что решение об участии будет приниматься после анализа деталей мероприятия.