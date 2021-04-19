Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климату

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Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климату
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, глава государства «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата».

В конце марта Белый дом заявил, что американский лидер Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая Путина, на саммит по климату.

В Кремле отмечали, что решение об участии будет приниматься после анализа деталей мероприятия.

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