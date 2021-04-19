Самолёт с 44 вывезенными из Сирии российскими детьми прибыл в Россию

Самолёт, на борту которого находятся 44 вывезенных из Сирии российских ребёнка, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена России Анны Кузнецовой.

«Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребёнка... в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска», — приводит сообщение РИА Новости.

18 апреля Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на территории, неподконтрольной Дамаску.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса из Ирака и Сирии в Россию вывезли 145 детей.