Axios: разведка Израиля не исключает возвращения США в СВПД

Израильское разведсообщество не исключает, что по итогам переговоров в Вене США вернутся в СВПД по иранской ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Мы, мягко говоря, настроены не очень оптимистично. Не удивимся, если в течение нескольких недель США и другие мировые державы подпишут сделку с Ираном», — сообщили Axios источники, которые присутствовали на встрече представителей израильской военной разведки и МОССАДа.

Как уточняется, израильское правительство пытается убедить администрацию США не ослаблять давление на иранский режим и обеспокоено стремлением Вашингтона вернуться к ядерной сделке.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении СВПД по иранской ядерной программе.

7 апреля лидер Ирана Хасан Рухани после заседания по СВПД в Вене заявил, что «если США покажут свою честность», то Тегеран допустит Вашингтон к переговорам по ядерной сделке в формате «4 + 1».