Макрон призвал к снижению уровня напряжённости вокруг Украины
- Reuters
Как отметил президент, существующий уровень напряжённости вокруг Украины контрпродуктивен.
«Я думаю, что эта ситуация неприемлема и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряжённости абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы», — сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Как отмечали в Кремле, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».
Кроме того, российский президент Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.