Макрон призвал к снижению уровня напряжённости вокруг Украины

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Французский президент Эммануэль Макрон в эфире CBS прокомментировал ситуацию вокруг Украины и призвал Россию «осуществить деэскалацию».
Макрон призвал к снижению уровня напряжённости вокруг Украины
  • Reuters

Как отметил президент, существующий уровень напряжённости вокруг Украины контрпродуктивен.

«Я думаю, что эта ситуация неприемлема и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряжённости абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Как отмечали в Кремле, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».

Кроме того, российский президент Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

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