Блинкен рассказал, на чём сосредоточатся США после вывода сил из Афганистана

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что у США после вывода войск из Афганистана будут новые «важные темы в повестке», среди которых отношения с Китаем. Как отметил глава Госдепа, угроза терроризма перешла из Афганистана «в другие места».
Блинкен рассказал, на чём сосредоточатся США после вывода сил из Афганистана
  • Reuters

«Угроза терроризма перешла в другие места. И у нас есть другие очень важные темы в нашей повестке, в числе которых отношения с Китаем, работа по многим вопросам — от климатических изменений до COVID-19. Нам надо сфокусировать нашу энергию и ресурсы на этом», — сказал Блинкен в беседе с ABC.

По его словам, «Талибан»* «совершенно не заинтересован в возобновлении гражданской войны» в Афганистане.

По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединённые Штаты «достигли целей», которые были поставлены в начале операции американских ВС в Афганистане в 2001 году.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября

«Талибан» предупредил США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе, и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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