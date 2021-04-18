Госдеп оценил заявления о связи США с попыткой устранения Лукашенко

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Официальный представитель Госдепартамента США прокомментировал заявления о том, что США связаны с попыткой устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Госдеп оценил заявления о связи США с попыткой устранения Лукашенко
  • Reuters

По его словам, американская сторона знакома с соответствующими заявлениями Лукашенко.

«Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — цитирует представителя Госдепа ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что, как он предполагает, задача по его устранению, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.

17 апреля президент Белоруссии сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США.

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