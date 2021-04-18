Госдеп оценил заявления о связи США с попыткой устранения Лукашенко
- Reuters
По его словам, американская сторона знакома с соответствующими заявлениями Лукашенко.
«Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — цитирует представителя Госдепа ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что, как он предполагает, задача по его устранению, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.
17 апреля президент Белоруссии сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США.